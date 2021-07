[OFFICIEL] Mercato OM : Accord définitif pour Pau Lopez et quelques précisions sur ce dossier !

L’Olympique de Marseille officialise l’arrivée de Pau Lopez ! Le joueur a trouvé un accord avec le club. Son prêt sera effectif à partir du 17 juillet prochain. Une option de rachat existe dans le contrat dès la saison 2022/2023 !

Après des semaines de négociations, Pau Lopez arrive enfin à l’Olympique de Marseille ! Le gardien espagnol de 26 ans a passé sa visite médicale avec succès en début de semaine et n’attend plus qu’un accord soit trouvé pour être officiellement un joueur de l’OM.

UNE OPTION D’ACHAT POUR LA SAISON 2022/2023?

Le club marseillais avait trouvé un accord avec l’AS Roma pour un prêt d’une saison et l’a officialisé ce jeudi en fin d’après-midi. Ce dimanche, l’OM affirme avoir trouvé un accord avec le gardien de but pour le prêt d’une saison. L’Espagnol devrait rejoindre le club dès le 17 juillet prochain.

Dans ce deal, l’OM a la possibilité de conserver Pau Lopez définitivement ! Cette clause pourrait être levée dès la saison 2022 / 2023. Pau Lopez prendrait donc officiellement la succession de Steve Mandanda au poste de gardien de but.

L’OM et @paulopez_13 ont trouvé un 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗳 avec le consentement de l’AS ROMA, pour le prêt d’une saison du gardien espagnol, à compter du 17 juillet 2021, avec option de mutation définitive à compter de la saison 2022/2023. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2021

« Les attentes étaient élevées, ça faisait beaucoup de responsabilités, ce prix a été un peu un fardeau. Déjà, l’école espagnole est moins bonne que celle française. Je sais bien que toutes les équipes veulent construire l’action le plus bas possible, mais un gardien doit avant tout avoir un bon physique, de la personnalité, une bonne lecture du jeu. Acheter un gardien avant tout pour son jeu au pied, cela signifie ne pas connaître le poste, c’est un aspect secondaire. C’est un grand pro, un bon gars, mais un peu trop timide. Il faut aussi que son entraîneur des gardiens s’adapte à lui, on ne change pas la technique d’un gars de 26 ans, ça n’amène que de la confusion, il oublie ce qu’on lui dit de faire et ce qu’il sait déjà faire » Franco Tancredi – Source: L’Équipe (10/07/21)