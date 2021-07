OM Mercato: Pau Lopez déjà de retour à Rome, avant de revenir à Marseille ?

Pau Lopez devrait être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille, il ne manquerait plus que l’officialisation. Pourtant, le gardien du but est de retour à Rome, afin de guérir une blessure à l’épaule…

Ce retour dans la capitale italienne, ne devrait pas remettre en cause son transfert à l’Olympique de Marseille. Mais d’après TMW, et la Corriere dello Sport, Pau Lopez est revenu à Rome, afin de continuer sa rééducation à l’épaule. Le portier espagnol, sera de retour en France le 17 juillet, soit deux jours avant son concurrent pour le poste de numéro 1, Steve Mandanda.

La concurrence est la chose la plus importante– Longoria

En conférence de presse, le président de l’OM est revenu sur la concurrence entre les deux hommes :

« Dans le football moderne, la concurrence est la chose la plus importante, même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, il y avait une concurrence très forte. C’était le cas à la Juve entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto. À Valence aussi, entre Jaume (Domenech), qui avait fait les matches de Coupe, et Neto. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (07/07/21)