OGC Nice – OM : Christian Estrosi s’en prend aux Marseillais !

Au lendemain des incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, Christian Estrosi s’en est pris aux Marseillais, pourtant victimes des attaques perpétrées par les supporters niçois.

Hier soir, Benoît Payan a pris la parole à la suite des incidents survenus à l’encontre des joueurs de l’OM sur la pelouse de Nice. Le maire de Marseille s’est dit fier du comportement de l’équipe qui n’a pas repris la rencontre. De son côté, le maire de Nice a également réagi aux événements dramatiques qui se sont déroulés hier soir. Toutefois, l’avis de Chrstian Estrosi est tout autre que celui de Benoît Payan. En effet, le maire niçois s’en est surtout directement pris à Pablo Longoria ainsi qu’à Jorge Sampaoli. Une réaction totalement étonnante au vu des incidents survenus sur le terrain.

« La violence est toujours intolérable. Des sanctions doivent être prises par la LFP après avoir déterminé les responsabilités. Si le comportement de certains supporters est inqualifiable celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune et celui de l’entraîneur sur le terrain. À cet égard, je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l’entraîneur de l’OGC Nice. Il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s’imposent. À chacun de les respecter. » Christian Estrosi – Source : Twitter (23/08/2021)

La violence est toujours intolérable. Des sanctions doivent être prises par @LFPfr après avoir déterminé les responsabilités. Si le comportement de certains supporters est inqualifiable celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune et celui de l’entraîneur sur le terrain. — Christian Estrosi (@cestrosi) August 23, 2021

Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable – Pablo Longoria

De son côté, Pablo Longoria s’est indigné de ce qu’il s’est passé sur la pelouse niçoise hier soir. Selon lui, les conditions n’étaient pas réunies pour que la rencontre aille à son terme. En effet, Dimitri Payet a reçu plusieurs projectiles durant tout le match et des supporters niçois ont même porté des coups sur certains joueurs olympiens. Des incidents inacceptables pour le président olympien.

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)