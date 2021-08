OGC Nice – OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule après les incidents !

Suite aux incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille à l’Allianz Riviera dimanche soir, Eric Di Meco estime que de grosses sanctions doivent être prises.

Les incidents survenus lors du match OGC Nice – OM continuent d’être dans toutes les têtes. En effet, les supporters niçois ont commis des actes irresponsables à l’encontre des joueurs olympiens. Des projectiles lancés, des coups portés qui ont contrait l’arbitre à interrompre la rencontre. Par la suite, la LFP a finalement décidé que le match pouvait reprendre et que la sécurité était garantie. Toutefois, Pablo Longoria n’était pas de cet avis et a indiqué que ses joueurs ne reprendraient pas la rencontre.

Au micro de RMC, Eric Di Meco a été interrogé à la suite de tous ces événements. Selon lui, la société post-covid est « malade » et il faut changer les choses pour ne pas aller droit dans le mur. Les deux clubs sont convoqués devant la commission de discipline de la LFP demain. Des sanctions et des décisions seront certainement prises à l’encontre des deux équipes.

📢 Di Meco : « Notre société post-covid est malade. On a besoin d’une thérapie nationale. Un an et demi sans supporters et dès la première journée de championnat, un mec se prend une bouteille. Il y a une métastase dans le football de ce qu’on vit dans la société. » #rmclive pic.twitter.com/LNUOvkeWFr — Super Moscato Show (@Moscato_Show) August 23, 2021

Si on ne prend pas les bonnes décisions, la gangrène va prospérer dans le foot – Eric Di Meco

« On a besoin d’une thérapie nationale. Un an et demi sans supporters et dès la première journée de championnat, un mec se prend une bouteille. Il y a une métastase dans le football de ce qu’on vit dans la société. Ce qu’il va ressortir de cette histoire-là va permettre au football d’avancer ou de foncer droit dans un mur. Les gens vont devoir prendre une décision et ils vont sûrement punir des deux côtés. Très fort, ou peut-être pas d’ailleurs. Ce seront eux qui prendront leurs responsabilités. On peut tout imaginer. Si on ne prend pas les bonnes décisions, la gangrène va prospérer dans le foot. Je pense qu’il faudra taper des deux côtés. Il y a des composantes, avec un Préfet et des délégués de la Ligue. Il y a une décision à prendre. Si c’est très laxiste, ce sera portes ouvertes dans tous les stades. Il y a des politiques qui sont là pour gérer les problèmes de la société » Eric Di Meco – Source : RMC – Super Moscato Show (23/08/2021)