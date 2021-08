Une semaine après les incidents qui sont survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, Noël Le Graet a pris la parole. Il a regretté la reprise de la rencontre malgré l’absence des joueurs de l’OM.

Sa réponse était attendue depuis près d’une semaine. Noël Le Graet a enfin pris la parole sur les incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille, le dimanche 22 août. La rencontre entre les deux équipes n’est pas allée à son terme. En effet, plusieurs projectiles avaient été jetés sur Dimitri Payet au moment de frapper un corner et plusieurs supporters niçois ont envahi le terrain. Sur le moment, plusieurs joueurs de l’OM ont été frappés et blessés par les supporters azuréens.

Alors que l’arbitre ne souhaitait pas reprendre la rencontre, elle a finalement été autorisée à reprendre par le préfet. De son côté, Pablo Longoria n’a jamais souhaité que ses joueurs reviennent sur la pelouse. En effet, le président olympien a estimé que la sécurité des joueurs n’était pas garantie sur le terrain. Dernièrement, la commission de discipline de la LFP s’est emparée du dossier et révèlera l’ensemble des sanctions attribuées le 8 septembre prochain.

Il n’y avait plus d’intérêt à reprendre – Noël Le Graet

« J’étais vexé, choqué. Quand je me dis qu’on se bat pour qu’il y ait des spectateurs dans les stades… Aujourd’hui, dans ma position, je ne peux que regretter, mais je ne peux rien dire. Je dois laisser les commissions travailler. D’abord, l’arbitre ne voulait pas reprendre. Ensuite, après une heure de repos forcé, il n’y avait plus d’intérêt. Il faut empêcher les irresponsables de venir au match. Il y a des caméras partout et ils doivent être sévèrement sanctionnés, être interdits de stade. La protection des joueurs doit être prioritaire. » Noël Le Graet – Source : Ouest France (30/08/2021)

L’arbitre a confirmé que la sécurité n’était pas garantie – Pablo Longoria

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)