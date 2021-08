OGC Nice – OM : Longoria prend à nouveau la parole sur les incidents survenus

Dimanche dernier, la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille n’est pas allée à son terme. En effet, des jets de projectiles et un envahissement de terrain ont provoqué l’arrêt définitif de la rencontre. Face au manque de sécurité, Pablo Longoria n’avait pas souhaité que ses joueurs reprennent la rencontre.

Dimanche soir, des événements inadmissible se sont produits sur la pelouse de l’Allianz Riviera lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille. En effet, aux alentours de la 75e minute de jeu, Dimitri Payet a reçu plusieurs projectiles qui ont provoqué sa colère. Suite à sa riposte, des dizaines de supporters niçois se sont rivés sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour venir porter des coups sur les joueurs olympiens.

Des incidents graves qui ont blessé Luan Peres, Mattéo Guendouzi et le numéro 10 marseillais. Face à ce déferlement de haine, la rencontre a été interrompue pendant près de 45 minutes. Alors que la LFP avait donné son aval pour reprendre la rencontre, Pablo Longoria a estimé que la sécurité n’était pas garantie pour reprendre la rencontre. De ce fait, les Marseillais ne se seront jamais représentés sur la pelouse.

À l’issue du tirage au sort de la Ligue Europa, Pablo Longoria a de nouveau évoqué les incidents qui sont survenus au micro de L’Equipe.

Je n’ai jamais insulté et jamais parlé des joueurs de l’équipe adverse – Pablo Longoria

« Pour moi, la suite de cette affaire, c’est de laisser de l’espace à la justice, laisser de l’espace à la commission de discipline de la LFP. C’est le plus important. Et surtout, il faut chercher à éviter, dans le futur, de vivre de telles situations qui sont inacceptables dans le football de 2021. Je suis une personne tendue en tribune. C’est vrai. Je suis le premier à me mettre en colère contre moi-même, contre mon équipe. Mais j’ai une éthique. Je n’ai jamais insulté et jamais parlé des joueurs de l’équipe adverse. Je suis sur cette ligne depuis que je suis dans le football. L’insulte n’a pas sa place dans une tribune présidentielle. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (27/08/2021)

L’arbitre était avec nous – Pablo Longoria

Peu après la rencontre, Pablo Longoria avait annoncé que l’arbitre de la rencontre Benoît Bastien n’était pas non plus favorable à ce que la rencontre reprenne suite au manque de sécurité.

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)