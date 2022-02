OGC Nice – OM : Les Marseillais ont tout fait pour récupérer Dieng et Gueye au Sénégal, mais…

Ce dimanche, deux joueurs de l’Olympique de Marseille ont écrit l’histoire de leur pays : Dieng et Gueye ont remporté la première CAN de l’histoire du Sénégal. Les deux joueurs ne seront pas de retour pour le déplacement à Nice mais les Marseillais ont tout tenté pour les récupérer.

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille joue un match important face à l’OGC Nice : un quart de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, quelques absents pour Jorge Sampaoli à commencer par Boubacar Kamara, suspendu.

Deux joueurs seront également absents : Pape Gueye et Bamba Dieng. Les deux Sénégalais ont remporté la CAN avec leur sélection ce dimanche et sont donc rentrés à Dakar pour fêter cette victoire historique avec leurs proches et leurs coéquipiers.

Vous, vous avez un match, nous, nous avons gagné la CAN, rendez vous compte — FSF

L’Olympique de Marseille a confirmé en conférence de presse ce mardi que les deux joueurs ne seraient pas rentrés assez tôt pour jouer ce match face à l’OGC Nice. En effet, les Sénégalais ne figurent pas parmi les joueurs présents dans le groupe diffusé ce mardi soir par le club.

A LIRE AUSSI : OGC Nice – OM : 3 coups durs et un retour important dans le groupe de Galtier !

La Provence nous informe ce mercredi que l’Olympique de Marseille a tout fait pour récupérer les deux joueurs rapidement. La fédération sénégalaise n’a rien voulu entendre. A l’argument des Marseillais : « nous avons un match à jouer mercredi », la FSF aurait répondu : « Vous, vous avez un match, nous, nous avons gagné la CAN, rendez vous compte »

Bamba Dieng est monté en grade après cette CAN – Sahel Cissokho

Une réponse qui a le mérite d’être clair ! Les joueurs devraient rentrés prochainement du Sénégal. En attendant, ils profitent de leur trophée bien mérité après une compétition de grande qualité où ils ont pu montré l’étendu de leur talent et représenter au mieux leur pays ainsi que leur club.

« Bamba Dieng est devenu un incontournable du Sénégal, on peut le dire à 200%. À son âge, on imagine même pas. Hier, lors des penaltys, Bouna Sarr rate et lui le gamin qui prend le ballon et qui le met au fond. Même bien avant cela, il est rentré en jeu, il s’est créé au moins 3 occasions nets face au gardien de but Gabaski qui a fait un match énorme. Bamba Dieng, j’ai revu ses highlights, il m’a bluffé. Je le disais ici au début de la CAN. Bamba est capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque. Il nous a prouvé encore une fois qu’il est fort mentalement, qu’il sait se faire respecter. Il n’a pas eu beaucoup de matches internationaux dans les jambes. Aller à la CAN pour la première fois, s’imposer comme il l’a fait dans un groupe où il n’y a que des joueurs confirmés, c’est une valeur sure du football sénégalais. Je pense que Bamba est monté en grade après cette CAN. » Sahel Cissokho – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)