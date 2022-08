Riolo s’enflamme sur cet OM de Tudor !

L’Olympique de Marseille s’impose face à l’OGC Nice (0-3) ce dimanche après-midi à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur cette rencontre.

Trois victoires et un match nul lors des quatre premières journées de Ligue 1, le nouveau coach de l’OM pouvait-il espérer meilleur début de saison après des matchs de préparation plus que poussifs ? Après la large et nette victoire de Marseille face à Nice (0-3) le journaliste Daniel Riolo est séduit par le jeu pratiqué par ce nouvel OM.

Cet OM de Tudor m’impressionne — Riolo

« Payet à sa place dans le trio offensif en titulaire ou dans la rotation. Il s’est très bien entendu avec Sanchez. Vu l’impact et le travail, le volume de jeu que demande Tudor, on l’avait pressenti depuis le début de la saison et ça a vraiment éclaté au grand jour, les mecs doivent sans arrêt donner, il y a un effort constant, les joueurs comme Payet peuvent tourner (…) L’année dernière l’OM a terminé deuxième et personnellement j’adoré cette équipe de Sampaoli, aujourd’hui, ce marseille de Tudor m’impressionne plus car le je trouve puissant. Cet impact et cette puissance dégagés aujourd’hui même dans les victoires de l’année dernière il n’y avait pas cette maîtrise et cette dimension physique. Aujourd’hui il pouvait marcher sur les niçois. Ils m’ont impressionné. magnifique victoire ! » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (28/08/22)

J’ai essayé de donner le maximum – Payet

Dimitri Payet s’est exprimé au micro de Prime Video après le succès de l’OM à Nice (0-3). Titulaire pour la première fois de la saison le meneur de jeu marseillais savoure ce succès.

« C’est sûr que lorsque on marque rapidement, qu’on fait le break et que l’on tue pratiquement le match à la mi-temps, ça devient plus facile à gérer. On a fait une première période très sérieuse avec beaucoup d’efficacité. En seconde mi-temps on a été costaud défensivement sans trop leur laisser le ballon pour pouvoir ensuite gérer sereinement la fin du match. Avec des joueurs comme Alexis Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football, on se trouve facilement dans les petits espaces. Il a réussi à marquer deux buts, cela nous a fait beaucoup de bien. C’est une bonne première pour nous. (…) Quand on prend son mal en patience depuis un mois et qu’on travaille, quand on vous donne votre chance il faut profiter. J’ai essayé de donner le maximum. Mais peu importe qui est sur le terrain. Le plus important c’est que Marseille gagne. » Dimitri Payet – Source Prime Video