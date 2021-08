Plusieurs jours après les incidents qui sont survenus à l’Allianz Riviera lors de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille, Eric Ciotti en a profité pour condamner le comportement de Pablo Longoria.

La rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille continue de faire parler depuis dimanche dernier. En effet, de nombreux incidents ont provoqué l’arrêt définitif de la rencontre alors qu’il restait un quart d’heure de jeu. Plusieurs supporters niçois ont lancé des projectiles sur Dimitri Payet et ont envahi le terrain pour s’en prendre aux joueurs olympiens. Des incidents dramatiques qui sont inconcevables sur un terrain de football. Estimant que la sécurité n’était pas garantie, Pablo Longoria avait donc pris la décision que ses joueurs ne reviendraient pas sur le terrain.

Hier soir, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour décider du sort de la rencontre et des sanctions qui seront prises. Toutefois, le verdict tombera le 8 septembre prochain. Présent sur le plateau de BFMTV ce matin, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti s’en est pris au comportement de Pablo Longoria.

Éric Ciotti (@ECiotti) sur Nice-Marseille: « Le président de l’OM a eu un comportement en tribune très agressif » pic.twitter.com/3bcyqNSW3E — BFMTV (@BFMTV) August 26, 2021

Rivère a été insulté par longoria – Eric Ciotti

« Le président de l’OM a eu un comportement en tribune très agressif, très violent. Il a insulté notamment le président de l’OGC Nice. Je condamne toutes formes de violences. La violence n’a pas sa place dans le sport. L’OGC Nice est un club que j’aime. C’est un beau club qui a fait des efforts considérables. Il n’y a eu aucune violence au cours des dernières années dans un stade magnifique. Le président Rivère est quelqu’un de très responsable. Il a été insulté par le président de l’OM. Les témoins qui étaient là peuvent l’attester. C’est à la Ligue de le dire. Ce que je note et qui va plutôt dans le sens du soutien que j’ai apporté aux dirigeants responsables de l’OGC Nice, c’est la sanction qui est intervenue hier contre un des dirigeants de l’OM qui a eu un comportement violent et très agressif. Je regrette le comportement d’une poignée de supporters et de celui qui a lancé une bouteille sur Payet, c’est inqualifiable. La justice s’en est saisie, elle fera son travail. Le président de l’OGC Nice a dit qu’il assumerait ses responsabilités. Maintenant, n’en rajoutons pas. Sportivement, l’OGC Nice a gagné le match. » Eric Ciotti – Source : BFMTV (26/08/2021)