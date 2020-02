OL – OM (1-0) : « Rongier, son pire match sous le maillot marseillais… »

L’OM s’est incliné 1-0 face à Lyon ce mercredi soir et est donc éliminé de la Coupe de France… Valentin Rongier a livré l’un de ses pires matchs depuis son arrivée à Marseille.

L’OM est éliminé de la Coupe de France… Ce mercredi, André Villas-Boas et ses joueurs se sont inclinés 1-0 au Groupama Stadium à cause d’un but d’Houssem Aouar. Décevants sur le terrain, les Marseillais n’ont plus de chance de décrocher un trophée en fin de saison.

De retour dans le milieu de terrain après avoir été écarté face à Toulouse, Valentin Rongier a livré un match très moyen… Sa prestation la plus mauvaise depuis qu’il est à l’Olympique de Marseille.

La note de V.Rongier :

3,5/10

son appréciation