OL – OM: à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon ce dimanche en clôture de la 20e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

Après trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1, l‘OM espère renouer avec la victoire ce dimanche soir pour le choc de cette 20e journée au Groupama Stadium, face à Lyon qui pointe à la 16e place et qui reste sur deux défaites en championnat.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Gennaro Gattuso a évoqué son adversaire de dimanche:« Il ne faut pas regarder le classement face à Lyon. C’est une rencontre très forte émotionnellement. Même si Lyon est en difficulté, cela reste une équipe qui peut être dangereuse.»

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OL – OM ?

L’OM affronte Lyon ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OL – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

Vers un 4-3-3 sans Clauss avec le retour d’Ounahi et Harit ?

Lopez

Meïté- Gigot – Balerdi – Garcia

Ounahi – Onana – Harit (ou Veretout)

Sarr – Aubameyang – Henrique

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le cas Clauss, avant le déplacement à Lyon, Gennaro Gattuso a révélé croire « en la bonne foi du joueur »: « C’est très simple. Je crois en sa bonne foi. J’ai beaucoup parlé avec Jonathan depuis que je suis arrivé. Il sait ce que je pense de lui. On a beaucoup parlé. Ce qui est important c’est qu’on soit exigeant avec nous même. Au final, il est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur. S’il mérite de jouer, il jouera, je sais qu’il a le niveau pour le faire et je ne remets pas en cause le professionnalisme de mes joueurs. Il sait ce que j’attends de lui. »

