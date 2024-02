OL-OM: « Je n’ai jamais battu Marseille et j’aime les premières ! »

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur rhodanien Pierre Sage a manifesté son envie de battre le club olympien, après la défaite 3-0 lors du match aller le 6 décembre dernier.

L’OM affrontera Lyon pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage n’a pas caché son envie de battre le club phocéen, après le revers 3-0 au Vélodrome le 6 décembre dernier.

« En tant que compétiteur, je n’accepte pas de perdre deux fois »

🎙️ Les joueurs disponibles, sa manière d’aborder la réception de Marseille, les dernières heures du mercato… 🗞️ Retrouvez la conférence de presse de Pierre Sage ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

« Ce n’est pas le contexte du match qui doit te demander d’augmenter ton curseur. Les points n’ont pas d’odeur et on doit en gagner le plus possible. Que ce soit face à Marseille ou à un autre adversaire, a confié Sage. Je considère qu’une équipe est meilleure quand elle m’a battu deux fois. En tant que compétiteur je n’accepte pas de perdre deux fois. En tant que coach je n’ai jamais battu Marseille et j’aime bien les premières. Au-delà du résultat et des points qu’on prendra, ce qui m’importe, c’est l’attitude. On se doit d’avoir une attitude dynamique, tournée vers l’avant et ne pas faire en sorte de résister simplement. Je déteste être passif », a-t-il ajouté.

💬 « Je déteste être passif » 🎙️ Pierre Sage exprime ses attentes à l’occasion de la réception de Marseille dimanche soir.#OLOM pic.twitter.com/UXC7pmDADU — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

