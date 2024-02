OL-OM: Lacazette veut « prendre sa revanche »

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’attaquant lyonnais Alexandre Lacazette a indiqué voir cette rencontre comme une « revanche », après la défaite 3-0 lors du match aller.

« Contre l’OM dimanche, oui, il y a un côté revanche »

🎙️ En conférence de presse avant la réception de Marseille au @GroupamaStadium, Alexandre Lacazette est revenu sur les enjeux de la rencontre.#OLOM pic.twitter.com/prdjt3S2qY — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

« On était très déçus après cette défaite contre Rennes. Il y a eu un discours du coach (Pierre Sage) qui nous a fait du bien, on a été responsabilisés et on a travaillé avec beaucoup d’intensité cette semaine, a livré Lacazette. Quand on joue avec des freins, on est de suite punis par l’adversaire et c’est ce qui nous fait trop souvent défaut. Contre l’OM dimanche, oui, il y a un côté revanche, on va devoir jouer avec nos forces, ne pas douter« , a-t-il ajouté.

