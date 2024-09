Ligue 1 / J4 : Trois joueurs de l’OM dans le 11 type de L’Équipe !

Les nouvelles recrues marseillaises sont sur le devant de la scène. Trois d’entre elles ont été sélectionnées dans le 11 de départ du journal L’Équipe, après cette quatrième journée de Ligue 1 : le gardien, un milieu de terrain et un attaquant !

L’Olympique de Marseille a remporté son premier match à domicile, samedi denier, face à l’OGC Nice (2-0). Le club phocéen conserve donc sa deuxième place du championnat, derrière le Paris Saint-Germain. La performances des hommes de Roberto De Zerbi a été remarquée puisque trois d’entre eux ont leur place dans l’effectif type composé par L’Équipe.

Le 11 de L’Équipe

L’équipe type de la 4e journée de Ligue 1 :

Auteur d’une performance de haut niveau ce week-end, Ousmane Dembélé a pris la tête du classement des joueurs de champ. En l’absence de Kylian Mbappé en Ligue 1, il peut postuler à la couronne.https://t.co/ljTyLcZIWY pic.twitter.com/iK6OgQypNv — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 16, 2024

Trois marseillais !

Chaque semaine, L’Équipe compose son 11 de départ avec les joueurs les plus performants du championnat. Trois joueurs de l’Olympique de Marseille ont été retenus dans cette formation idéale proposée par le quotidien, après la quatrième journée de Ligue 1. Le premier n’est autre que Gerónimo Rulli, le gardien de but qui a rejoint l’OM en provenance de l’Ajax Amsterdam, le 11 août dernier. Il a été exemplaire face à Nice : quatre arrêts et aucun but encaissé. Le deuxième joueur de cet effectif est Pierre-Emile Højbjerg. Le nouveau capitaine de la sélection danoise et de l’Olympique de Marseille (en l’absence de Leonardo Balerdi) a enchaîné les récupérations au milieu de terrain. Enfin, c’est Neal Maupay qui vient compléter ce trio. Le natif de Versailles a marqué un but de la tête (sur un centre de Luis Henrique), contre son club formateur. Il s’agissait de la première titularisation sous les couleurs marseillaises, une belle entrée en matière.

À lire aussi : Mercato OM : Riolo prévient les supporters marseillais pour Rabiot !

À lire aussi : OM : L’énorme déclaration d’amour d’Ismaël Koné après son premier match au Vélodrome !