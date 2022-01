OL – OM : Peter Bosz crie au complot pour la nouvelle date !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon devrait bientôt être replacée après son report… Le coach néerlandais était en conférence de presse ce mercredi et semble croire à un complot contre son club !

Après le jet de bouteille reçu sur la tête de Dimitri Payet, la rencontre entre Lyon et l’Olympique de Marseille a été repoussée… Pour le moment, aucune date n’a été donnée pour rejouer ce match et les acteurs des deux équipes commencent à s’impatienter.

Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date — Bosz

Ce mercredi, Peter Bosz, le coach lyonnais était en conférence de presse pour évoquer le derby face à l’AS Saint-Etienne. Il a évidemment été questionné au sujet du report du match face à l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais ne comprend pas la gestion des instances et pense que cette attente est créée pour jouer lorsque certains sud-américains ne soient pas présents pour le match… Ce qui rendrait « contents » les Marseillais selon l’entraîneur lyonnais puisque Paqueta et Guimaraes sont sélectionnés avec le Brésil et pourraient ne pas être là.

« A mon avis c’est bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date Fifa,. On est obligé de sortir les joueurs. Cela, je ne le comprends pas. Et puis cela fait pas mal de temps. Je me rappelle exactement la date. C’était le 21 novembre que l’on a joué, que l’on a joué trois minutes contre Marseille. On est plus, pff…Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date. Je pense que c’est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd’hui je ne sais pas quand on va jouer. Aucune idée. Ce sont deux bons joueurs donc si on n’a pas Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, Marseille sera content et nous non. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse