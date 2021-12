Lyon critique (aussi) la décision de la commission de la LFP et répond sèchement à Cardoze !

La commission de disciple de la Ligue a finalement décidé de faire rejouer Lyon – OM à huis clos et d’enlever un point au club de Jean Michel Aulas. Une sanction que Lyon critique tout comme les déclarations du porte parole de l’OM…

Si l’OM trouve la sanction insuffisante et aurait espéré une sanction exemplaire avec un match perdu pour l’équipe recevant la rencontre, de son côté Lyon s’est fendu d’un communiqué pour critiquer la décision, jugée trop sévère, mais aussi les déclaration de Jacques Cardoze, le porte parole de l’OM. Voici le communiqué du club lyonnais.

« L’Olympique Lyonnais prend acte de la très lourde sanction de la commission de discipline et regrette de servir d’exemple après une série de faits qui se sont produits dans d’autres stades depuis le début de saison. La commission de discipline a fait le choix de céder à l’émotion, mais aussi aux pressions venues de toute part. Avec cette décision sans précédent, la commission de discipline a créé une inégalité de traitement sur une même saison entre les clubs, où des actes bien plus graves ont entraîné des sanctions bien plus légères que celles décrétées contre l’Olympique Lyonnais. L’absence de barème établi pour les sanctions fait désormais peser un risque important sur l’équité sportive et financière des clubs français. Il est aujourd’hui incompréhensible de voir une escalade dans les sanctions où chaque nouveau club convoqué se retrouve avec le « casier disciplinaire » de ceux qui l’ont précédé. Seules des solutions pérennes permettront au football de sortir par le haut et de mettre un terme aux incidents que l’ensemble des clubs condamne de manière unanime. Ainsi, l’Olympique Lyonnais en appelle à tous les acteurs du football pour la mise en place d’un barème clair, distinguant les actes individuels des actes collectifs, tout en prenant également en compte le travail des clubs, ainsi que la notion de récidive.

Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais s’étonne de propos tenus ce mercredi par le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille Jacques Cardoze. Un discours aux relents populistes, pour ne pas dire nauséabond, qui témoigne d’une totale méconnaissance des procédures puisque la commission de discipline est par essence disciplinaire et non pénale. En contradiction totale avec les propos de son président Pablo Longoria dans l’Equipe qui appelait à prendre de la hauteur, Jacques Cardoze s’est livré à des comparaisons douteuses tout en affirmant que l’Olympique de Marseille ne reconnaissait pas cette commission de discipline. Cette négation inquiétante semble apparaître comme une ultime tentative de mise sous pression de la commission. Quand Pablo Longoria affirme à juste titre que le foot français est en danger, ce type de réactions dangereuses doit nous pousser à une condamnation de la part de tous. L’Olympique Lyonnais se réserve désormais le droit de faire appel de la décision de la commission de discipline. » Olympique Lyonnais – source : ol.fr (08/12/2021)