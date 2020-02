OL vs OM : Quand Cornet se moquait de Bouna Sarr !

En conférence de presse, Maxwell Cornet est revenu sur son repositionnement en latéral gauche… Il a également évoqué celui de Bouna Sarr à droite avant le match face à l’OM.

L’OM se déplace ce mercredi soir à Lyon pour affronter les joueurs de Rudi Garcia en Coupe de France. Repositionné en latéral gauche par son coach, Maxwell Cornet était en conférence de presse avant les 1/4 de finale…

Ça lui réussit bien en ce moment, je suis content pour lui — CORNET

L’ancien joueur du FC Metz qui a évolué aux côtés de Bouna Sarr a évoqué leur repositionnement en défense. Il avoue s’être moqué du joueur de l’Olympique de Marseille avant d’être lui aussi confronté à ce changement de poste.

« C’est drôle, parce que je me moquais de lui quand je l’ai vu à ce poste-là (rires). Je me suis dit ‘Ce n’est pas possible. Bouna qui aime dribler et marquer…’ Après je me suis rendu compte que c’était le coach Garcia qui l’avait mis là-bas. Donc je me suis dit, il a l’oeil. Ça lui réussit bien en ce moment, je suis content pour lui. Forcément, il m’a chambré puisque je me moquais de lui avant. Il m’a renvoyé l’ascenseur ! »

Maxxwell Cornet – Source : Conférence de presse