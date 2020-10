Olympiakos – OM (1-0) : Pierre Ménès pointe du doigt le problème de Villas-Baos

«Depuis qu’André Villas-Boas est arrivé à l’OM, on connaît la base du « jeu » olympien : être solide derrière et utiliser les espaces pour contrer. Ce qui explique que cette équipe a de meilleurs résultats à l’extérieur qu’à domicile. Le problème hier soir, c’est que Marseille n’a même pas essayé de marquer des buts. (…) Le souci, c’est que si l’OM voulait exister dans ce groupe de Ligue des Champions, c’était face à l’Olympiakos qu’il fallait prendre des points parce qu’on se doute que face à Porto et plus encore face à City, ce sera très compliqué. Ce manque absolu d’ambition dans le jeu, au niveau de la LDC, est rédhibitoire. Quand tu joues en Ligue 1 contre des équipes dont le pouvoir offensif est plus que limité, ça passe. Dans la compétition-reine et face à un adversaire expérimenté et qui possède quelques bons joueurs, ça devient tout de suite plus difficile. » Pierre Ménès – source : canalplus.fr (21/10/2020)