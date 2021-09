L’Olympique de Marseille n’a pas recruté de numéro neuf au mercato estival. Bamba Dieng est donc la doublure de Arek Milik, et l’intérim est pour le moment bien assuré. Le Sénégalais marque et apporte un profil de joueur que l’effectif marseillais n’avait pas…

Bamba Dieng est la révélation de ce début de championnat de l‘Olympique de Marseille. Le Sénégalais a déjà marqué trois buts en Ligue 1, et apporte beaucoup avec sa qualité de vitesse mais aussi d’appel de balle. Positionné sur le côte gauche, il rentre souvent dans l’axe, ce qui pose problème aux défenses de Ligue 1.

Notre consultant Jean-Charles de Bono est sous le charme de l’attaquant de 21 ans :

Il aide ses partenaires dans la solution– JC De Bono

« Dieng est provocateur, toujours en mouvement, il a d’énormes qualités. En plus c’est un joueur qui aide ses partenaires, il trouve des solutions puisqu’il est toujours en mouvement. Il est souvent entre les lignes et apporte de la vitesse et profondeur. En plus, il va grossir son volume de jeu, je pense que ce joueur là aide beaucoup ses partenaires dans la solution. » JC de Bono— Source: FCM (23/09/21)

Alors qu’il a signé un contrat de trois ans en juin dernier, il pourrait prolonger d’une ou deux saisons, avec une revalorisation salariale à la clé, selon Florent Germain journaliste pour RMC .

Alors qu’il toucherait actuellement 4000 euros par mois, il pourrait voir son salaire multiplier par 10…

« Bamba Dieng fait de belles choses à Marseille en ce moment. Maintenant, il réclame un salaire avec quatre zéros. Il a récemment prolongé son contrat de trois ans. Avec 4 000 euros la première saison, 5 000 la deuxième, 6 000 la troisième. S’il fait fois dix sur son salaire actuel, il serait bien content. Il y a des négociations avec l’OM en ce moment. Cette revalorisation salariale ne serait pas illogique. Longoria veut que chaque joueur de l’équipe soit dans la bonne caste salariale. Il veut que tout soit logique. Je n’ai rien contre Luis Henrique, mais si Dieng continue sur sa lancée, il va pouvoir regarder le Brésilien et dire aux dirigeants de l’OM : ‘Je mérite autant que Luis Henrique’. Pour l’instant, son salaire n’est pas à la hauteur. Mais il fait le taff, et le reste viendra après. » Florent Germain— Source: RMC (21/09/21)