La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Malgré une ferveur et une passion uniques en France, le Vélodrome n’est pas un lieu où l’Olympique de Marseille est invincible. Bien au contraire. Sur les deux dernières saisons, les Olympiens se sont imposés seulement à 19 reprises sur les 38 rencontres disputées à domicile en Ligue 1. Une statistique inadmissible pour le Youtubeur CM Football.

L’OM a remporté seulement 19 matchs 38 au Vélodrome sur les deux dernières années en championnat. Dans notre émission Débat Foot Marseille, le Youtubeur CM Football a exprimé toute sa frustration envers cette statistique qu’il qualifie « d’inadmissible ».

A LIRE AUSSI: OM: Positif concernant Gattuso, Riolo se pose 3 questions !

« Cette statistique est inadmissible contenu de la ferveur du public et de la campagne d’abonnement »

« Je reviens sur une statistique. Sur les deux dernières saisons en championnat, on a gagné 19 matchs sur 38, ça c’est inadmissible, contenu de la ferveur du public, de la campagne d’abonnement, de la stratégie de communication, ce n’est pas assez. La nous sommes à 3 victoires et un nul, peut importe les adversaires, c’est mieux déjà. Si l’on rajoute l’Europe, c’est quatre succès et deux nuls. À la fin, il faut prendre les trois points. Si tu fais 16 victoires et une défaite contre Paris mais que tu as pris 48 points au Vélodrome, c’est extraordinaire », a affirmé Christophe Maussin.

Pour Jean-Charles De Bono, avec un tel visage, le club phocéen sera capable de rivaliser contre des grosses écuries. « Sur ce que j’ai vu hier, sur la progression, je dis que les Phocéens seront capables de lutter face à de gros adversaires. Pas le visage que j’ai vu sur les quatre cinq premiers matchs où là je me suis dit on va finir huit ou dixième. La aujourd’hui, on est parti pour faire un sursaut de renouveau », a constaté l’ancien marseillais.