OM: Positif concernant Gattuso, Riolo se pose 3 questions !

L’OM a décroché sa première victoire sous les ordres de Gennaro Gattuso ce dimanche face au Havre (3-0). Dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a exprimé son enthousiasme à l’égard du coach de 45 ans, tout en restant prudent et se pose plusieurs questions…

« La première chose est que les joueurs adhèrent. Si ils sont contents, c’est déjà un premier pas vers le succès. Son équipe semble afficher plus de caractère. Que ce soit à Monaco malgré la défaite ou dimanche face au Havre, qui avait déjà causé quelques problèmes à d’autres équipes. L’objectif a été rempli en glanant la victoire », a souligné le journaliste. « Brighton, ils ne l’ont pas perdu. On a bien vu qu’il fallait que le message passe, qu’il y ait une osmose entre les joueurs. Désormais, il va falloir travailler sur le physique. Les mecs sont cramés un peu vite pendant les matchs. Gattuso me semble être sur le bon chemin. Après, quelles sont ses limites d’un point de vue de la gestion d’un effectif, d’une tactique, on verra cela plus tard. D’abord, il faut que le club mette en scène des gens qui vont tous dans le même sens », a affirmé Riolo. « Ce n’est que le début, il faut que les joueurs se réveillent, et si Aubameyang retrouve de la confiance, tant mieux pour l’OM. Son but était somptueux, tout comme l’action dans son ensemble avec Harit. Le Marocain semble être le créateur sur lequel Gattuso va s’appuyer. Il faut qu’il maintienne ce niveau de performance, car il a souvent des trous dans une saison et se blesse souvent. Le coach italien a modifié le fameux 4-4-2 de Marcelino, comme on pouvait s’y attendre. Cela ressemble à un 4-2-3-1. Il va falloir peaufiner ce schéma de jeu. Est-ce que Ounahi jouera quand Veretout va revenir ? Kondogbia va-t-il réussir à retrouver une place ? Sur quels titulaires l’entraîneur va s’appuyer ? », s’est-il interrogé. « On a l’impression que le mur est contourné, que l’on est dans la découverte de ce que Gattuso va pouvoir mettre en place. Il va falloir une sorte de match référence. Une victoire contre le Havre, c’est bien mais cela reste une équipe bien plus faible », a ajouté le consultant.