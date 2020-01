OM : 3 idées mercato (jeune et pas trop cher) made in Ligue 1 !

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce lundi 13 janvier 2020. En compagnie de Joël Cantona, notre équipe se demande ce que l’OM pourrait faire lors de ce mercato hivernal…

Notre journaliste Mourad Aerts nous a proposé 3 profils de joueurs évoluant en Ligue 1 dans des clubs moins huppés: Chotard, Chouiar et Ferhat…

Joris Chotard / MHSC / 18 ans / Milieu défensif / 7M€ (transfermarkt) / contrat jusqu’en 2022

Mounir Chouiar / Dijon / 20 ans / ailier gauche/ 8M€ (transfermarkt) / contrat jusqu’en 2022

Zinedine Ferhat / Nîmes / 25 ans / ailier droit / 3.5M€ (transfermarkt) / contrat jusqu’en 2022

Pour revoir ce DFM en intégralité

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Joel Cantona, Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Benjamin Courmes. Au programme, la petite victoire de l’OM face à Rennes, la concurrence en Ligue 1 et les dernière rumeurs et infos mercato…



A voir en images ci-dessous :

LE SOMMAIRE :

➡️ Décrassage #SRFCOM



➡️ Gros débat : Concurrents de l’OM, la grosse opération marseillaise



➡️ Petit débat : Actu mercato

Bon visionnage !