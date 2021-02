OM : 3 supporters libérés…

Suite aux incidents au centre RLD, quatorze supporters de l’OM ont été déférés en comparutions immédiates devant le tribunal correctionnel de Marseille le 1er février dernier. Huit ont été écroués, trois viennent d’être libérés…

Alors que 5 membres des groupes de supporters ont été interpellés et placés en garde à vue, d’autres supporters sont sortis de prison, En effet, sur les 8 supporters incarcérés, 3 on été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Ces derniers ont interdiction de se rendre à Marseille (s’ils habitent ailleurs) et doivent pointer dans un commissariat ou une gendarmerie une fois par semaine. Les 5 autres restent donc derrière les barreaux jusqu’à la tenue du procès sur le fond, le 24 février prochain.

Intrusion à la Commanderie : cinq des huit supporters placés en détention provisoire ont fait appel et demandé leur remise en liberté. Réponse mercredi matin. Le procès sur le fond aura lieu le 24/02. Trois des supporters placés en détention provisoire sont libérés. Ils sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Marseille. Les autres prévenus restent incarcérés au moins jusqu’au procès. » Jean Saint-Marc – source : Twitter (10/02/2021)

