OM : 5 membres de groupes de supporters placés en garde à vue !

Les conséquences des gros incidents du centre RLD se poursuivent. Après avoir interpellés plusieurs supporters sur place, la police a cette fois arrêtés plusieurs membres de groupes de supporters.

Selon les informations de La Provence, la sûreté départementale a procédé ce matin à une nouvelle série d’interpellations, suite au incidents survenus à la commanderie il y a une dizaine de jours.

Le quotidien régional indique ainsi que deux responsables emblématiques des groupe de supporters de de l’Olympique de Marseille ont notamment été placés en garde à vue. Il s’agit de Rachid Zeroual, (responsable des South Winners) et de Christophe Bourguignon (responsable des Ultras CU84). Trois autres membres de groupes ont également été interpelés et placé en garde à vue.

Pour rappel, l’OM avait publié le communiqué ci-dessous suite aux incidents de la Commanderie.

L’Olympique de Marseille possède tous les éléments de preuve

« L’Olympique de Marseille condamne avec force l’inacceptable attaque dont le club a été la victime en milieu d’après-midi à l’intérieur du centre d’entrainement Robert-Louis Dreyfus. Quelques centaines d’individus issus de groupes de supporters Ultras se sont introduits de force et avec violence sur le site du centre d’entrainement de la Commanderie, y compris dans le bâtiment du groupe professionnel. (…) Ces agissements irresponsables et inacceptables doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. L’Olympique de Marseille possède tous les éléments de preuve. Ils ont été immédiatement transmis aux enquêteurs. Les plaintes seront déposées dans les prochaines heures pour faire valoir les droits du club à l’encontre de cette barbarie. » OM – source : OM.fr (30/01/2021)