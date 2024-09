OM : 6 olympiens dans le 11 type !

Après une très belle victoire arrachée au bout du temps additionnel, 6 joueurs sont dans l’équipe type dont Jonathan Rowe.

Le 11 type des fans de Ligue 1 est sorti ce mercredi, et après une victoire exceptionnelle de l’Olympique de Marseille, 6 olympiens en font partie. Évidemment avec un penalty arrêté et de nombreux arrêts décisifs, Géronimo Rulli est dans l’équipe type. Tout comme la défense de l’OM, Kondogbia dans la charnière, Ulisses Garcia et Lirola, tous deux buteurs sur les côtés. Pierre-Emile Hojbjerg occupe l’axe du milieu, et enfin le libérateur Jonathan Rowe est sur l’aile gauche de l’attaque.

Solidité, technique, vitesse… Votre premier #11TypeFans de la saison est redoutable 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/UEIxEvrrKH — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) September 25, 2024

