OM : Bonne nouvelle pour Rabiot !

L’Olympique de Marseille va-t-il pouvoir compter sur Adrien Rabiot dès le prochain match face à Strasbourg dimanche prochain ? L’ancien milieu de terrain du PSG pourrait postuler pour une place dans le groupe.

Arrivée à l’OM il y a 10 jours, l’international français n’a plus participé à un match depuis la demi-finale de l’Euro entre la France et l’Espagne le 9 juillet 2024. Sans club depuis la fin de son contrat avec la Juve en juin dernier, Adrien Rabiot s’est entretenu avec un préparateur physique durant tout l’été. En conférence de presse, il avait prévenu qu’il lui faudrait du temps pour retrouver.

Je me suis entretenue mais je ne suis pas non plus au top. On sait que c’est important de travailler avec le groupe, il y a certaines choses tactiques à mettre en place lors des séances d’entraînement, » a-t-il expliqué.

Rabiot prêt pour Strasbourg ?

Ce mardi, le milieu de terrain de l’OM a pu participer à sa première séance collective avec le groupe olympien. Une première étape qui le rapproche un peu plus d’un retour à la compétition. Sera-t-il suffisamment prêt pour faire partie du groupe qui affrontera Strasbourg ce dimanche lors du match de clôture de la 6e journée de Ligue 1 ?

Il est encore un peu tôt pour le dire, mais c’est désormais une vraie possibilité.

Roberto De Zerbi estimait que Rabiot avait besoin de 2 à 3 semaines pour « se remettre à niveau ». Si ce n’est pas le cas dimanche, l’ancien joueur du PSG sera de toute évidence disponible pour la réception d’Angers le 4 octobre prochain.

