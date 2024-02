OM : 7 absents et 3 jeunes dans le groupe face au Shakhtar Donetsk !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM va affrtoner demain le Shakhtar Donetsk dans le cadre du barrage aller de Ligue Europa à Hambourg. Gennaro Gattuso doit encore se passer de plusieurs éléments et a convoqué plusieurs jeunes dans le groupe pour ce match.

Les milieux de terrain Veretout et Rongier sont blessés. Mbemba est de retour mais ne va pas débuter ce match, Gigot sera suspendu face à Brest mais est bien présent, Murillo est en phase de reprise. De plus, Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés pour cette compétition, Sarr est suspendu pour ce match. Par contre, les jeunes Simon, Soglo et Tunkadi sont dans le groupe.

