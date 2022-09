OM : Le Vélodrome parmi les stade avec la plus grosse affluence moyenne d’Europe !

L’Olympique de Marseille peut compter sur le soutien de ses supporters lors des matchs à domicile depuis le début de la saison. Le Stade Vélodrome possède la 8ème plus grosse affluence d’Europe.

Lors des cinq premières rencontres de l’OM en championnat, le Stade Vélodrome a toujours passé la barre des 60 000 spectateurs. Il a même battu le record d’affluence pour un match de Coupe d’Europe contre Francfort en Ligue des Champions. Si l’enceinte marseillaise possède logiquement la plus grosse affluence en France devant le Groupama Stadium et le Parc des Princes, le « Vél » se frotte désormais aux plus grands stades d’Europe. Avec 62 877 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison, l’Orange Vélodrome possède la 8ème affluence d’Europe. Le Camp Nou possède aujourd’hui la meilleure affluence du Vieux Continent avec plus de 82 000 spectateurs à chaque rencontres du Barça.

Highest average attendances across Europe this season. Sunderland higher than Juventus 😅 pic.twitter.com/h0OWBrlXWR — SPORTbible (@sportbible) September 25, 2022