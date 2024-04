OM : « À un moment donné, même les bons joueurs se découragent… »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le journaliste Florent Gautreau s’est exprimé sur la situation de l’OM dans l’After Foot sur RMC. Pessimiste, il insiste sur le manque de qualité de l’effectif olympien autour des cadres.

L’Olympique de Marseille est désormais huitième et peut oublier la Ligue des champions. De réelles inquiétudes planent autour de l’effectif marseillais concernant sa qualité. Le journaliste Florent Gautreau explique sur RMC qu’autour des cadres tels qu’Aubameyang et Veretout le niveau est assez faible.

« Ce qui se passe avec les bons joueurs c’est un peu le débat qu’on avait eu avec Walid à l’intersaison d’hiver c’est que t’as beau avoir des bons joueurs, t’as beau avoir un bon Aubameyang, un bon Veretout… Quand autour ça ne va pas, que tu ne conclues pas tes occasions, quand tu n’es pas efficace derrière comme le match contre le Paris Saint-Germain où tous les centres étaient pourries, les tirs en tribunes, tu ne peux pas y arriver. Et je pense qu’à un moment donné, même les bons joueurs sont découragés de ça. Donc peut-être qu’ils ne doivent pas se décourager mais je pense qu’Harit, même si il a ses torts, à un moment donné quand tu vois qu’avec l’équipe autour tu ne y arriveras pas contre des équipes comme le Paris Saint-Germain en France, tu y arriveras difficilement quand t’es à Villarreal… »

🗣️ @FlorentGautreau: « Tu as beau avoir des bons joueurs, un bon Aubameyang, un bon Veretout, quand autour ça ne va pas, tu ne peux pas y arriver. À un moment donné, même les bons joueurs se découragent » pic.twitter.com/Inte1nHQcL — After Foot RMC (@AfterRMC) April 8, 2024

Un manque d’investissement des joueurs ?

Après Gattuso, c’est maintenant au tour de Jean-Louis Gasset de remettre en cause l’était d’esprit et l’investissement de ses joueurs. Selon l’Equipe, le coach marseillais aurait froidement constaté que son groupe se laissait griser par les résultats et se lasserait, déjà, du staff.