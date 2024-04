OM : Riolo catégorique concernant le quart face à Benfica !

A lire aussi : Lyon revient sur l’OM ! Gros sprint final à venir avec Nice, Lens et Rennes

🎙️🔵⚪ @DanielRiolo donne « très peu de chances à l’OM de faire quoi que ce soit » demain face au Losc. pic.twitter.com/IWYdp37HHL — After Foot RMC (@AfterRMC) April 4, 2024

C’est inadmissible !

« Il y a les joueurs qui sont censés apporter la touche technique dont l’OM souffre terriblement. Ces deux joueurs sont Ounahi et Harit. Ounahi c’est terminé, tu peux plus faire confiance. Là t’en es à espérer qu’un jour il sorte une passe, un truc. Ce joueur est cuit cramé. Et l’autre, qui passe je répète souvent au travers des critiques, c’est Harit. C’est le gars qui est un peu plus technique que les autres mais le deuxième but il est pour sa gueule et ce qu’il fait c’est inadmissible ! Je suis l’entraîneur, mais je pète un câble à 25, 30 m mètres de ton but, tu reçois le ballon et tu essayes de faire cette espèce de déviation pourrie, il rate la balle et finalement ça récupère, passe pour Cabella et frappe lucarne. Là c’est 2-0 et c’est pour toi c’est une erreur individuelle. C’est dramatique au niveau technique. Le problème c’est que t’as personne donc il est obligé de jouer. Ounahi est arrivé l’année dernière avec un boulard pas possible, et il n’a même pas un niveau de National. C’est mort c’est pas possible cette équipe, » a ainsi déclaré le journaliste sur les ondes de RMC Sport

