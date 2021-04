OM : « Abardonado est comme la génération des Minots! »

Jacques Henri Eyraud n’a pas réussi à sortir tous les marseillais de l’OM. Il en reste encore et Jacques Abardonado en fait parti. Ce dernier a même intégré le staff de Jorge Sampaoli…

Interrogé par la Provence, Jean-Luc Cassini, ex-directeur du centre de formation, a donné son sentiment sur l’ancien défenseur.

« Il est comme la génération des Minots. C’est un gamin de Marseille qui a le club dans le cœur et dans le sang. Vu sa trajectoire dans le foot, je pense qu’il peut justement être amené à diriger une équipe réserve ou à être adjoint chez les professionnels. Là, il a le pied à l’étrier. C’est une bonne opportunité. Il mérite d’être intégré, ça me fait plaisir de le voir sur le banc quand je regarde les matches. Il est dans son élément, il se régale. J’espère que ça durera sur le long terme. » Jean-Luc Cassini – source : La Provence (16/04/2021)

