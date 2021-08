OM : Accord de principe avec Air Bel !

Alors qu’Air Bel était lié à Montpellier depuis 4 ans, il n’a pas renouvelé le contrat qui expirait en juin dernier. Il existerait désormais un accord de principe avec l’OM pour intégrer le partenariat OM Next Generation.

Bonne nouvelle pour le projet OM Next Generation. Fondé en 2017 par Jacques-Henri Eyraud ainsi qu’Andoni Zubizarreta, le projet a pour but de rapprocher l’OM des clubs amateurs de la région pour ne pas laisser s’échapper les meilleurs talents dans d’autres écuries françaises. À ce jour, 20 clubs marseillais et provençaux sont liés à l’Olympique de Marseille à travers le partenariat OM Next Generation.

air bel d’accord pour rejoindre om next generation ?

Toutefois, ce projet pourrait bientôt prendre une autre dimension. En effet, le SC Air Bel serait également sur le point de rejoindre le projet OM Next Generation. À en croire les informations de La Provence, il existerait même un accord de principe entre l’OM et Air Bel. À ce jour, aucune officialisation et aucun détail n’ont été révélés sur le partenariat entre les deux clubs. Par ailleurs, le quotidien régional rapporte qu’Air Bel sera indemnisé lorsqu’un de ses joueurs signera un contrat professionnel ou sera transféré.

Jusqu’à présent, le club d’Air Bel était lié à Montpellier depuis 4 ans. Toutefois, le partenariat entre les deux équipes n’a pas été prolongé en juin dernier. Une belle opportunité saisie par le président, Pablo Longoria.

IL Y A ENCORE UN ÉCART POUR QUE NOS JOUEURS ATTEIGNENT L’ÉQUIPE PREMIÈRE ET LES SÉLECTIONS NATIONALES DE JEUNES — LARGUET

Il y a quelques semaines, le directeur du centre de formation, Nasser Larguet commentait le classement des centres de formation dévoilée par la Fédération française de football. Selon lui, l’OM s’est nettement amélioré au niveau de la formation ces dernières années. Toutefois, il reste encore de nombreux efforts à fournir pour atteindre le niveau des meilleurs clubs en France.

« Le classement général des centres est conforme à ce qu’on vit aujourd’hui à l’OM. Le club a mis les moyens dans les infrastructures, en ce qui concerne la scolarité et l’accompagnement. Sur le plan sportif, on joue les trois premières places de L1 et la qualification en Ligue des Champions, tous les ans, et il y a encore un écart pour que nos joueurs atteignent l’équipe première et les sélections nationales de jeunes. » Nasser Larguet – Source : L’Équipe (29/07/2021)