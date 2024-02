OM : Acherchour et Germain volent au secours de Moumbagna

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien milieu de terrain Jean-Michel Larqué a fustigé il y a quelques jours la nouvelle recrue de l’OM, Moumbagna.

Larqué a comparé sur RMC Faris Moumbagna à « un joueur de district ». Des propos auxquels le chroniqueur Walid Acherchour a tenu à réagir.

« Je trouve que Moumbagna fait une bonne première mi-temps. Tout ce qu’il fait c’est simple, il pèse. Le grand Jean-Michel Larqué qu’on adore et que l’on respecte énormément, il dit quand même que c’est un joueur de district. Je trouve que c’est très dur. Il ne faut pas entrer dans la caricature, ce n’est pas car il est costaud que c’est juste un déménageur. Je ne dis pas qu’il est fin techniquement et que c’est Kun Agüero mais ce qu’il fait avec le ballon c’est plutôt propre, il joue en remise. Sincèrement sa première mi-temps, elle est propre. Qui est fin techniquement aujourd’hui à Marseille ? On ne parle pas d’Edin Dzeko, je parle de Moumbagna. Je dis juste que par rapport à Vitinha, c’est davantage cohérent dans son apport à l’équipe. C’est intéressant, ce n’est pas un joueur de district »

Croyez-vous en Gasset pour redresser l’OM ? 🗣️ Captain Larqué est pessimiste : « Ses premiers mots ne me rassurent pas. Le problème de l’OM n’est pas mental. Quand je vois le match à Brest… Moumbagna, c’est un joueur de District. » #RMCLive pic.twitter.com/Fee8YOHWjo — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 20, 2024

Il ne faut pas exagérer non plus !

Dans Rothen s’enflamme c’est Florent Germain qui est venu au secours de l’attaquant Camerounais.

» T’es dur Jean-Michel (Larqué), ça reste un joueur professionnel qui était sélectionné à la Coupe d’Afrique des nations, qui a marqué des buts, certes dans un championnat européen de moindre niveau mais là l’attaquer presque sur son physique c’est dur quand même. Il a une certaine morphologie comme le disait Gennaro Gattuso il faut qu’il s’assèche mais il ne faut pas exagérer non plus ! «