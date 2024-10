OM : Acherchour veut absolument un joueur devenir titulaire dès Montpellier !

Auteur de débuts prometteurs sous les couleurs de l’Olympique de Marseille,Jonathan Rowe a déjà inscrit deux buts cette saison. Malgré cela, l’ancien joueur de Norwich n’a toujours pas obtenu de place de titulaire, se contentant pour l’instant d’un rôle de joker. Walid Acherchour estime qu’il est temps pour l’entraîneur De Zerbi de le promouvoir dans le onze de départ.

Avec deux réalisations à son actif depuis son arrivée à l’OM, Jonathan Rowe a rapidement montré son potentiel. Cependant, sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’attaquant anglais se retrouve cantonné à un rôle de remplaçant de luxe, en attente d’une première titularisation. Ce début de saison impressionnant a incité Walid Acherchour à exprimer son opinion, appelant le coach marseillais à donner une chance à Rowe de s’imposer dans le onze de départ.

A lire aussi : OM : L’incroyable anecdote de Thauvin (qui donne rendez -vous à Labrune « pour se taper »)

Jonathan Rowe est en grande forme, performant à l’entraînement, et a un bon état d’esprit.

« Il est sur une dynamique très importante. A chaque fois qu’il a des minutes de jeu, il les rentabilise. Il a été très important à chaque fois que De Zerbi a fait appel à lui. On se rappelle de son entrée contre Reims, il touche le poteau, son but désormais historique contre Lyon, et face à Angers il avait ouvert le score. Il est en grande forme, il est performant à l’entraînement, il a un bon état d’esprit. Il ne pouvait pas jouer en début de saison car Luis Henrique était très performant. Aujourd’hui il est un peu moins bien, tu as aussi la blessure de Carboni, la méforme de Harit, et Wahi qui a fait une entrée catastrophique lors du dernier match. Rowe peut jouer sur un côté, il peut aussi jouer en 10 derrière l’attaquant et peut aussi jouer numéro 9. Je veux voir Jonathan Rowe débuter le match contre Montpellier, » a ainsi déclaré Acherchour sur les ondes de RMC Sport.

À l’approche du match contre Montpellier, ce dimanche soir, pour le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale, Jonathan Rowe semble bien placé pour connaître sa première titularisation sous le maillot de l’OM. Son bon début de saison et les attentes croissantes autour de lui pourraient convaincre De Zerbi de l’intégrer enfin dans le onze de départ. Ce serait une opportunité idéale pour le jeune attaquant anglais de confirmer son potentiel et de s’affirmer comme un élément clé de l’équipe marseillaise.

A lire aussi : OM : Mbemba de retour dans le groupe pro !