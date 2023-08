OM : Adil Rami, pas tendre avec ce que propose Marcelino !

Dans Dimanche Soir Football, l’ancien Olympien Adil Rami est revenu sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Le consultant n’est pas satisfait de ce qu’il voit depuis le début de saison. L’équipe actuelle est, pour lui, loin du niveau de la saison dernière.

Adil Rami a donné son avis sur les performances de l’Olympique de Marseille en ce début de saison. Et le moins qu’on puisse dire c’est que l’ancien Marseillais n’est pas satisfait. Pour lui, l’équipe « manque d’impact athlétique » et « le pressing n’est pas bon. ». Il compare les performances avec celle de l’OM de Tudor : « Avec Tudor c’était un pressing constant qui aurait pu étouffé les Messins. On est toujours loin au marquage. ».

Rami : « Les joueurs ne sont pas optimisés »

Mais ce qui dérange le plus le nouveau consultant, c’est le système mis en place par Marcelino. Le 4-4-2 ne permet pas « d’optimiser tous les joueur », selon Rami. Il s’explique en prenant l’exemple de Jonnathan Clauss : « On pourrait voir Clauss beaucoup plus offensif et percutant. Je pense qu’il est un peu éteint par rapport au placement de Sarr. ».

🗣️ @Rami13officiel : « Je n’aime pas trop ce que je vois du côté de Marseille… On n’optimise pas tous les joueurs. » D’accord avec l’analyse de notre consultant ? 🤔 pic.twitter.com/NEegNvGz1q — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 21, 2023

C’est un des changements qui ne plait pas au champion du monde. D’ailleurs les nombreux changements sont le problème d’après le consultant : « Quand il y a des changements comme ça, en début de saison, ça me plait pas non plus. Beaucoup de chose me turlupine. Je trouve qu’on est loin de l’agressivité et des intentions de l’année dernière. ».

