OM – AEK : « Ce ne sera pas une excuse »

L’OM va affronter l’AEK ce soir au stade Vélodrome. Avant ce match le coach argentin Matias Almeyda a fait le point sur son effectif et sur la rencontre à venir.

Matias Almeyda était mercredi soir en conférence de presse avant d’affronter l’OM ce jeudi. Ce dernier a évoqué le club olympien. « Je respecte beaucoup l’OM, j’ai de bons et de mauvais souvenirs ici. Notre adversaire a de très grands joueurs, une grande histoire, beaucoup de supporters, un entraîneur qui transmet beaucoup de passion et a fait progresser son équipe depuis son arrivée… Ce match sera une fête du football, avec deux équipes qui tentent de bien jouer, ça m’amuse d’être ici, je vais en profiter demain. Le mot pression devrait un peu moins être utilisé dans le football. Il y a des guerres dans le monde, on doit être reconnaissants de faire ce que l’on aime. Je souhaite du grand spectacle, que nos joueurs se sentent libres de savourer ce moment fantastique… Et on essaiera d’être compétitif comme toujours. »

On a beaucoup d’absents mais je reste serein

Pour cette rencontre, Almeyda va devoir se passer de plusieurs joueurs offensifs importants. En effet, Mijat Gacinovic, Levi Garcia, Sergio Araujo et Rodolfo Pizarro sont forfaits. Mais le coach argentin ne veut pas s’en servir comme d’une excuse « On a beaucoup d’absents mais je reste serein et je fais confiance aux joueurs qui vont jouer jeudi. Ce ne sera pas une excuse. On essaie toujours de garder la même mentalité dans le jeu on joue tous les matches pour les gagner, même si on est conscients d’être dans un groupe très difficile. Chaque rencontre que nous jouons doit être quasi parfaite. »