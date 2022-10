OM – Ajaccio : A quelle heure, sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit l’AC Ajaccio ce samedi 8 octobre au stade Vélodrome dans le cadre du 10e match de Ligue 1 de la saison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit l’AC Ajaccio à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Igor Tudor devra se passer des services de Clauss, Guendouzi et Kolasinac tout les trois blessés pour ce match. Quoi qu’il en soit, l’OM aura pour objectif de conforter sa seconde place au classement.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AC Ajaccio aura lieu à 17h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Vidéo.

OM – Ajaccio en Streaming

Pour regarder OM – Ajaccio en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime (accessible sur abonnent).

La décla du coach

« Mattéo Guendouzi a reçu un coup mais ce n’est pas grave comme Jonathan Clauss, on devrait les récupérer contre le Sporting. Contre Ajaccio c’est un match important. Il y a trois points à prendre même si c’est un match piège face au dernier. (…) C’est une belle chose d’avoir un stade plein, c’est stimulant car il y a une symbiose entre nous et le public. Contre Ajaccio ou Paris, ce sont les mêmes trois points. On doit être à 100%, il faut toujours donner le maximum et pas 90% ou 95%. Il faut garder de l’humilité et du respect pour chaque adversaire. Voilà ce qui est important.» Igor Tudor – Source : Conférence de presse (29/09/2022)»

L’avant match OM – Ajaccio

Le onze probable de l’OM :

Lopez – Gigot, Mbemba, Balerdi – Clauss, Rongier, Gueye, Kaboré – Payet, Gerson – Suarez.