Ligue 1 : Un joueur de l’OM dans l’Equipe type de la J7 !

Auteur de son premier but au Stade Vélodrome contre Lille ce samedi (2-1), Alexis Sanchez figure une nouvelle fois dans l’équipe type de la journée.

Au bon endroit au bon moment, Sanchez a inscrit contre Lille son quatrième but depuis son arrivée sur la Canebière, son premier au Stade Vélodrome. Après un gros travail d’Amine Harit, le marocain trouve Cengiz Under dans la profondeur, le turc centre fort devant le but pour le chilien qui se jette pour pousser le cuir dans le but vide. Une action d’école avec une nouvelle fois à la conclusion l’ancien buteur de l’Inter Milan. Grâce à cette nouvelle réalisation, Sanchez est encore à l’honneur ce lundi puisqu’il fait partie de l’équipe type de la 7ème journée. Avec un joli 7/10, il est à la pointe d’une attaque composé du toulousain Aboukhlal et du lorientais Ouattara. C’est la deuxième fois que le chilien est récompensé d’une sélection dans l’équipe type après son doublé à Nice lors de la quatrième journée.

À LIRE AUSSI : Ex-OM : Décisif dans le Superclásico, l’énorme célébration de Dario Benedetto !