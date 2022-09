Ex-OM : Décisif dans le Superclásico, l’énorme célébration de Dario Benedetto !

L’ex-attaquant de l’OM Dario Benedetto à marqué le but de la victoire avec Boca Juniors contre River Plate dans une ambiance folle pour le derby de Buenos Aire.

D’une belle tête piquée sur corner a la 65eme minute, l’avant centre argentin permet aux « Azul y Oro » (Azur et Or, les couleurs de Boca Juniors) de remporter leur deuxième Super Classico argentin de l’année contre leur ennemi de toujours, les blancs et rouges de River Plate après la victoire 1-0 au Monumental en mars dernier.

La célébration pleine de rage de Dario Benedetto après son but dans le Superclasico d’hier. 🎥 @BocaJrsOficialpic.twitter.com/HIsY2JFxhL — Actu Foot (@ActuFoot_) September 12, 2022

S’en est suivi une belle célébration en communion avec les supporters en montant avec ses coéquipiers sur le grillage les séparant du terrain.

🇦🇷 Cette nuit c’était le #Superclasico en Argentine !

⚽️ Boca Juniors s’est imposé 1-0 à la Bombonera sur un but de Dario Benedetto pic.twitter.com/hfzkPDADyX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2022

La renaissance

Depuis son retour en Argentine en début d’année, l’attaquant argentin revit. Avec déjà 10 buts à son compteur, il fait déjà mieux qu’au précédent exercice avec l’Olympique de Marseille (2020-2021) où il avait marqué seulement 5 buts en 32 matchs.

Avec cette victoire, les joueurs de « l’Azul y Oro » ( Azur et Or, les couleurs de Boca Juniors) remontent a la deuxième place à deux points du leader, l’Atlhetico Tucuman. River Plate pointent quant à eux à la 7ème place à trois points de leurs rivaux.

