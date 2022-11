OM : « Alexis Sanchez ne marque pas assez »

L’Olympique de Marseille sort enfin la tête de l’eau ! Après un mois d’octobre rempli de désillusions avec une défaite à Paris et une élimination de la Ligue des Champions, les hommes d’Igort Tudor sont sortis victorieux de l’Olympico grâce à un but de Samuel Gigot.

Les marseillais ont gagné sur la plus petite des marges dimanche soir au Vélodrome. Samuel Gigot a fait exploser le Vélodrome grâce à une tête bien placée dans les filets de Lopes juste avant la mi-temps. Comme à leur habitude, les olympiens se sont montrés attentistes en seconde mi-temps et le coaching de Tudor n’a pas vraiment fait l’unanimité.

Auteur du livre « Gignac El Bomboro », Diego Calmard donne son avis sur cet Olympico et sur la forme de l’équipe dans l’émission Débat Foot Marseille.

« Je trouve dans l’ensemble que ce n’était pas un grand match, on ne se souviendra pas de cet Olympico. La première mi-temps est vraiment convaincante et finalement je trouvais que y avait beaucoup d’alarmisme ces derniers temps à l’OM parce que les résultats n’étaient pas là : ce n’était pas si catastrophique que ça au niveau du jeu et pour une fois la logique a été respectée quand on voit Ajaccio… C’est un mauvais match mais si on le rejoue plusieurs fois on finit par le gagner. Est-ce qu’on peut vraiment parler de situation de presque crise avant Lyon ? Pas tant que ça surtout au niveau du jeu : Lyon n’était pas en forme physiquement, pas au point tactiquement, c’était le quatrième match que coachait Laurent Blanc. C’est une logique respectée parce qu’ils étaient bien inférieurs à l’OM qui doit gagner plus largement si les faits de jeux jouent en sa faveur. Si tu as un véritable attaquant, parce que bon, Alexis Sanchez fait un bon match dans l’attitude, tactiquement aussi il vient jouer mais je trouve qu’il ne marque pas assez et ça serait beaucoup plus rassurant s’il marquait plus. Il gagnerait à avoir un autre attaquant à ses côtés qui soit plus buteur qu’Alexis à moins qu’il décide de jouer pur neuf. » Diego Calmard – Débat Foot Marseille – 07/11/2022

Pour revoir ce DFM en intégralité : OM : Victoire vs LYON, ARBITRAGE polémique? Les SIFFLETS vs TUDOR et le livre GIGNAC, El Bomboro !

A LIRE AUSSI : OM : Tavares, généreux mais approximatif !