OM : Tavares, généreux mais approximatif !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Lyon et se relance enfin après une grosse série de défaites. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Nuno Tavares.

L’OM a réalisé une prestation convaincante face à une équipe lyonnaise très moyenne. Tudor n’a pas changé son système et il a conservé son duo Rongier / Veretout au milieu. Les marseillais ont pressé haut et se sont montrés appliqués dans les sorties de balle. Comme souvent, il a encore eu beaucoup d’erreur à la finition avant que Gigot ne libère les siens juste avant la mi-temps. L’OM a mieux géré la seconde période en mettant de l’impact dans les duels, mais Sanchez et Guendouzi n’ont pas tué le match et l’OM s’est fait peur dans le dernier quart d’heure en jouant trop bas, Cherki a frappé juste à côté. Au final l’OM s’impose logiquement face à Lyon malgré un arbitrage médiocre de monsieur Letexier qui a oublié un penalty, annulé un but valable et s’est montré bien clément sur de grosses fautes des lyonnais.

La note de Nuno Tavares : 5/10

Son appréciation

« Tavares, généreux mais approximatif !

Comme souvent, le piston gauche portugais n’a pas ménagé ses efforts offensifs. Il percute dans son couloir et propose des solutions. Son activité est un plus même si parfois l’OM a trop tendance à pencher à gauche alors que Clauss semble plus précis de l’autre côté. Car c’est bien là le problème de Tavares, il connait un énorme déchet dans son jeu. Trop d’imprécisions techniques, de passes mal assurées… L’effort c’est bien, sans justesse c’est dommage…

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 Toujours aussi désarmant, entre velléités offensives agréables et déchet technique important. Un centre dangereux (10e), puis il est devancé par Gusto sur une ouverture de Sanchez (16e). Un centre pour Clauss, bien réalisé (20e), mais il est ensuite approximatif devant (22e, 34e) et a quelques relances douteuses. Du football américain en seconde période, où son idée était de déstabiliser l’adversaire et de gagner des yards plus que de jouer au ballon avec ses coéquipiers. Remplacé par I. Touré (90e) pour les derniers instants. Maxifoot 5/10 Comme souvent, le piston gauche de l’Olympique de Marseille a été généreux dans ses efforts. Face à Gusto, le Portugais n’a pas été en difficulté sur le plan défensif et n’a pas hésité à prendre son couloir. Pour autant, dans ses centres et ses tentatives individuelles, le joueur prêté par Arsenal a encore affiché son gros point faible : son imprécision chronique. Footmercato 6/10 Une nouvelle fois aligné sur le côté gauche phocéen, le défenseur prêté par les Gunners s’est régulièrement montré à son avantage au cours du premier acte. Disponible pour ses partenaires, le numéro 30 de l’OM a multiplié les débordements, amenant parfois le danger via quelques centres tendus (20e, 34e, 72e). Plus discret au retour des vestiaires, le Portugais a, aussi, fait preuve d’un certain déchet et d’un manque de tranchant (3 duels remportés sur 14 disputés). Il n’en reste pas moins intéressant défensivement (9 ballons récupérés).

