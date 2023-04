OM : « Alexis Sanchez, toujours extrêmement précieux »

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son match face au MHSC. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux que de prendre 1 point face à Montpellier au Stade Vélodrome. Malgré quelques bonnes phases offensives, les hommes de Tudor ont vraiment été timides dans ce secteur de jeu. Son arme du début de saison, les pistons, ne sont plus du tout au niveau et cela se ressent dans la dynamique de l’équipe.

S’il y a bien un joueur qui ne fléchi jamais, c’est Alexis Sanchez. Le Chilien, malgré ses heures d’avion et ses matchs joués avec sa sélection, a été l’un des plus en vue en attaque côté marseillais. Voici la note et l’appréciation de celui qui a obtenu le penalty transformé par Guendouzi !

La note d’Alexis Sanchez : 6/10

Son appréciation

Alexis Sanchez, toujours extrêmement précieux

Ce vendredi, le Chilien a été associé à Vitinha dans l’attaque marseillaise. Il a donc dû jouer plus bas sur le terrain, à la hauteur de Ruslan Malinovskyi et a, de loin, été le plus remuant des joueurs offensifs. Malheureusement, ses appels n’ont pas toujours donné lieu à une passe pour tenter de conclure les actions. La seule fois où cela a vraiment été le cas, Sanchez a provoqué un penalty, transformé par Mattéo Guendouzi. Après l’entrée de Payet et son re-positionnement dans l’axe, on l’a senti plus à l’aise et même capable de mettre le deuxième but marseillais.

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Il obtient le penalty de l’égalisation, après une frappe à bout portant et contrée du coude par Mamadou Sakho (42e). Pour un nouveau but de l’OM, impuissant dans le jeu, mais décisif sur coups de pied arrêtés. Vitinha prenant souvent l’axe, il a encore plus dézoné et a tenté d’éclairer le jeu de loin, comme un demi d’ouverture au rugby, avec des passes lobées plein centre ou des décalages sur Nuno Tavares côté gauche. Tout près de reprendre une offrande d’Ünder en seconde période (72e). Le plus vaillant offensivement. Maxifoot 4/10 dans une position un peu plus excentrée, l’attaquant chilien a eu du mal à peser. C’est finalement dans l’axe qu’il a apporté sa pierre à l’édifice en obtenant le penalty concédé par Sakho. La seule éclaircie de ce match très moyen de sa part. Foot Mercato 5/10 forcé à décrocher pour exister, le Chilien n’a pas eu son influence habituelle sur la rencontre, manquant de relais à ses côtés, à l’exception de Malinovskyi. Auteur de plusieurs belles inspirations (13e, 27e, 67e, 74e), il n’a pas toujours parlé le même football que Vitinha, qui a souvent donné la sensation de se chercher dans les circuits offensifs. C’est en revanche lui qui provoque le penalty marseillais, et qu’il offre ensuite à Guendouzi (43e).

