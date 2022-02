OM : Aliou Cissé n’est pas contre la venue de Kamara au Sénégal !

Interrogé par ITV Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a évoqué l’arrivée de Boubacar Kamara au Sénégal… Il affirme que le milieu de l’OM ainsi que Sofiane Diop ont leur place dans l’effectif.

Il y a maintenant une semaine, le Sénégal a remporté la CAN avec Pape Gueye et Bamba Dieng. Les deux Marseillais auraient pu accueillir un troisième en la personne de Boubacar Kamara mais ce dernier n’est pas sélectionné par Aliou Cissé.

Kamara, Diop, M.Sarr… Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe — Aliou Cissé

D’après les informations livrées par le journal L’Equipe ces derniers jours, le sélectionneur songe bien à appeler Kamara. De même pour Sofiane Diop qui évolue à l’AS Monaco. Interrogé par ITV Sénégal, Aliou Cissé a affirmé que les deux joueurs de Ligue 1 ainsi que Malang Sarr, défenseur de Chelsea, pourraient rentrer dans l’effectif dans les prochains rassemblements.

« Forcément, avec notre niveau, je peux comprendre que d’autres aient envie d’intégrer cette équipe. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont là. L’équipe ne doit pas être fermée, on doit toujours apporter du sang neuf. Il ne faut pas prendre pour prendre. Kamara, ses qualités ne sont plus à prouver comme Diop ou Malang Sarr. Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe. Je sais que la stabilité d’un groupe est fragile et qu’il faut amener des joueurs dans le bon état d’esprit. Ce qui fait gagner, c’est la solidarité et avoir des joueurs intelligents qui sont patriotes et qui savent où ils sont. Ils doivent s’engager véritablement. Car toutes les équipes africaines ont des grands joueurs maintenant. J’insiste beaucoup sur la mentalité. C’est au-delà de la tactique ça. Il faut savoir ce que le peuple attend de toi et avoir conscience de ce que tu représentes. Et ça on était moins bon sur cet aspect-là par moment. » Aliou Cissé – Source : ITV Senegal