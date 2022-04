OM : Alonzo a un avis très tranché sur la bourde de Pau Lopez à Saint-Etienne

Pau Lopez a été fautif sur le premier but encaissé de l’Olympique de Marseille face à l’AS Saint-Etienne ce dimanche. Pour Jérôme Alonzo, il ne faut pas tout remettre en question après cette erreur !

Les supporters de l’Olympique de Marseille se souviendront forcément de cette saison 2021/2022 comme celle où Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire. Gardien légendaire, il a été mis sur le banc par Pau Lopez, un Espagnol qui colle plus à l’idée de jeu impulsée par le nouveau coach Jorge Sampaoli.

Toute la saison, des consultants ou supporters ont remis en cause le choix de l’Argentin en réclamant le retour de Mandanda dans les cages. Ce dimanche face à l’AS Saint-Etienne, Pau Lopez leur a donné du grain à moudre…

Ce n’est pas pour ça que je remets en cause sa saison — Alonzo

Fautif sur le premier but des Verts (une grosse erreur de main sur la frappe de Denis Bouanga), il a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Dans les médias, les réactions se sont multipliés. Jérôme Alonzo, spécialiste du poste et consultant sur la Chaîne L’Equipe s’est exprimé à ce sujet.

A LIRE AUSSI : OM : Quand Sampaoli explique sa vision du football à Samir Nasri

D’après l’ancien portier du PSG et de l’Olympique de Marseille, il ne faut pas tout remettre en cause pour une seule erreur après la saison que l’Espagnol est en train de réaliser !

« On ne va pas relancer le débat entre Mandanda et lui. Le choix est fait, ça ne changera plus. Moi j’ai toujours pensé, et je ne changerai pas d’avis aujourd’hui, que Pau Lopez est un très bon gardien, mais que Mandanda est meilleur. Ce n’est pas pour ça que je remets en cause sa saison. Il fait une faute technique, le ballon vient près des pieds. Au lieu d’envoyer le pied, il essaie de baisser la main, ça va trop vite, il ne choisit pas vraiment en fait. Mais Marseille gagne ce match, ça veut dire que cette erreur n’aura aucune influence sur son mental ni sur la suite de la saison. C’est très important. » Jérôme Alonzo – Source : La Chaîne L’Equipe (04/04/22)