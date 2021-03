OM: Alvaro a été opéré ce lundi !

Alvaro Gonzalez s’est fait opérer de la main gauche dans la journée. Depuis plusieurs jours, le défenseur espagnol portait une attelle. L’Olympique de Marseille confirme que l’opération s’est bien déroulée.

« Le défenseur espagnol de l’OM a été opéré de la main gauche. Alvaro Gonzalez a subi ce jour une intervention chirurgicale pour soigner une fracture à la main gauche qui le handicapait depuis quelques temps. L’opération s’est très bien passée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. » Source: Communiqué OM (22/03/21)

LE CHIFFRE: 25

Alvaro Gonzalez a disputé 25 matchs de Ligue 1 cette saison et a été titulaire à chaque fois. Il a marqué un but et a réalisé 3 passes décisives, ce qu’il fait de lui le 4ème meilleur passeur de club.