Mercato ex OM: Passé par le centre de formation, il signe au RB Leipzig !

Passé par le centre de formation de l’Olympique de Marseille, Mohamed Simakan rejoint le RB Leipzig. Le défenseur de Strasbourg signe pour une durée de 5 ans. Il sera lié au club allemand jusqu’en 2026.

Olympien durant 4 saisons pendant sa formation et désiré par Villas-Boas l’été dernier, Mohamed Simakan vient de signer pour le club allemand du RB Leipzig. Strasbourgeois jusqu’à la fin de la saison, le défenseur franco-guinéen est lié au club de l’écurie Red Bull jusqu’en 2026. Il est considéré comme l’un des meilleurs espoirs à son poste.

le meilleur choix possible pour ma carrière — mohamed simakan

Après l’officialisation de son transfert, Mohamed Simikan s’est confié sur sa signature au RB Leipzig.

« J’ai choisi le RB Leipzig car je crois que ce club est le meilleur choix possible pour ma carrière. Je pourrai continuer à progresser dans des conditions idéales, et chaque jour sera un défi. J’ai hâte de connaître la Bundesliga, la ville de Leipzig, mes coéquipiers et les fans. J’ai discuté avec quelques joueurs du club avant de prendre ma décision, et ils ne m’en ont dit que du bien. Je veux m’intégrer le plus vite possible et aider le club à accomplir ses grands objectifs » Mohamed Simakan – Source: Communiqué de presse