OM : Alvaro aussi sur le départ ? Discussions avancées pour Amavi, ça négocie pour Lopez et Under… Les 3 infos mercato du jour

Mercato OM : La Roma prêt à diminuer les montants des OA de Lopez et Under ?

L’été dernier l’OM a recruté plusieurs joueurs dans le cadre de prêts. L’AS Roma a prêté Cengiz Under et Pau Lopez avec des OA, le club serait prêt à accorder une ristourne sur ces deux dossier pour faciliter l’arrivée de Boubacar Kamara cet hiver…

Si William Saliba et Amine Harit sont prêtés sans option d’achat, Mattéo Guendouzi, Cengiz Under et Pau Lopez seront marseillais à la fin de la saison. Les deux premiers sont liés uniquement au maintient de l’OM en Ligue 1, le portier doit lui jouer 20 matches, il en est à 19.

Moins de 20M€ pour Under et Lopez si Kamara rejoint la Roma cet hiver ?

Selon italy24news, l’OM devra payer à la Roma un montant de 20,5 M€ pour les options d’achat d’Under (8M€) et Lopez (12M€). Le club italien serait prêt à réduite ce montant, si Kamara, qui sera libre en juin prochain, rejoint l’AS Roma lors de ce mercato d’hiver. Le milieu de terrain olympien serait l’option préivilégiée par Mourinho avec comme plan B Grillitsch (Hoffenheim)…

La Roma accélère pour Boubacar #Kamara et espère le recruter dès maintenant. Comment ? En renonçant à une partie du versement (20,5M€) prévu par l’#OM pour Pau Lopez et Ünder l’été prochain. (GdS) pic.twitter.com/hxNLXSPnOI — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 4, 2022

On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs — Sampaoli

« On pense qu’il y a peut-être quelques corrections à faire. J’en parle avec mon président de la nécessité populaire ici à Marseille, ça fait longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du public. On n’a pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Il y a des exigences populaires. Nous sommes arrivés après des incidents assez violents. Je lie ces exigences à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions mais le budget ne dépend pas de moi. On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs, sans vous dire à quels postes, pour terminer cet effectif et on pensait le faire en janvier. Mais c’est lié au budget. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Mercato OM : Ca s’accélère pour Amavi !

Jordan Amavi pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille cet hiver pour rejoindre son ancien club l’OGC Nice. Des discussions ont été entamées à ce sujet et seraient en bonne voie.

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Jordan Amavi ne fait clairement pas partie des plans de Jorge Sampaoli cette saison. La porte lui est donc grande ouverte cet hiver lors du mercato. Et le défenseur marseillais a visiblement déjà des options, notamment une qui semble se préciser du côté de l’OGC Nice. En effet, comme l’indique le site Foot Mercato , les aiglons se seraient clairement positionnés sur ce dossier. Les discussions se seraient même accélérées entre les deux clubs et le joueur. Le retour de Jordan Amavi à Nice serait ainsi en bonne voie. Reste à savoir sous quelle forme, un prêt ou un transfert définitif ?

D’après les information de RMC Sport, les échanges portent sur un prêt du défenseur. Des détails resteraient à régler sur son salaire et une éventuelle option d’achat.A lire aussi : Mercato OM : Après Saliba et Guendouzi, Longoria vise un autre élément d’Arsenal ?

🚨Info @footmercato @Stickwic : Jordan Amavi 🇫🇷 à #Nice ça avance, comme révélé il y a quelques jours. • Discussions entamées entre toutes les parties pour la venue du latéral gauche.https://t.co/mPDrkPA0vy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 4, 2022

Certains joueurs ne se sont pas adaptés, mais ça fait partie du processus (Jorge Sampaoli)

Récemment, lors d’une conférence de presse, l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli ouvrait clairement la porte à un départ de son latéral droit lors du mercato hivernal :

« C’est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux. Quand on l’a essayé, cela ne s’est pas très bien passé. Jordan, comme d’autres, a le droit de chercher une porte de sortie. L’important, c’est que le joueur progresse, si nous n’y arrivons pas peut-être qu’une autre équipe saura l’aider. Certains joueurs ne se sont pas adaptés, mais ça fait partie du processus. On verra pendant le mercato », Jorge Sampaoli Amavi – Source : conférence de presse.

🔴 Selon nos informations, les discussions se sont intensifiées ces dernières heures entre l’OM et l’OGC Nice pour le transfert de Jordan Amavi. Les échanges portent sur un prêt du défenseur. Des détails resteraient à régler sur son salaire et une éventuelle option d’achat. — RMC Sport (@RMCsport) January 4, 2022

Mercato : Alvaro s’amuse des rumeurs sur son départ

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez (31 ans) a publié un message sur son compte Twitter en réponse aux dernières informations évoquant des intérêts de Strasbourg et Bordeaux pour le recruter cet hiver.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours et de nombreuses informations et rumeurs commencent déjà à circuler dans le sens des départs comme dans celui des arrivées… Hier soir le quotidien sportif l’Equipe indiquait que plusieurs clubs de ligue 1 s’intéressaient à Alvaro Gonzalez (31 ans). Il s’agirait de Bordeaux et de Strasbourg notamment. Des discussions auraient même été engagées avec le défenseur espagnol. Il semblerait toutefois que ce dernier ne soit pas vraiment décidé à quitter l’OM. Il a en effet réagi de manière ironique sur les réseaux sociaux à ces informations. « Ah oui ??? Merci », a-t-il ainsi écrit avec un emoji de rire aux éclats. Une manière de démentir ?

Je me sens à Marseille comme chez moi, Je crois que l’OM a changé ma vie

Rappelons qu’Alvaro Gonzalez a prolongé en mai dernier son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. « Je me sens à Marseille comme chez moi, Je crois que l’OM a changé ma vie. Au niveau de la langue, la mentalité. Il faut être un peu différent pour jouer ici. Tu sens que tout le monde est passionné ici. Si on donne un peu aux supporters, ils vont vous redonner le double ou le triple, » déclarait-il la saison dernière.

Cette saison le défenseur olympien a vu son temps de jeu nettement diminuer avec l’arrivée de Saliba et le retour en forme de Duje Caleta Car. En conférence de presse en décembre dernier, Alvaro avait été questionné au sujet de son avenir. Il avait alors affirmé que ce n’était pas une situation facile, mais qu’il comptait bien continuer de travailler pour regagner sa place.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)