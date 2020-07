OM : Alvaro Gonzalez livre « le secret des bons résultats » du club !

Prêté par Villareal à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Alvaro Gonzalez est officiellement Marseillais ! Le défenseur espagnol s’est exprimé sur sa signature et sur ce que représentait l’OM pour lui.

Le défenseur central Alvaro Gonzalez a signé officiellement à l’Olympique de Marseille pour une durée de 3 ans.

LA PASSION POUR LE FOOTBALL, La synergie entre les joueurs et les fans — ALVARO

D’abord prêté par Villareal, l’Espagnol s’est tout de suite acclimater au championnat français. Dans une interview accordée au média du club, Alvaro a expliqué ce qu’il ressentait après sa signature. Il a également livré le secret des bons résultats récoltés la saison dernière !

« Depuis le début, je me sens comme chez moi ici. L ville de Marseille, le club, l’OM, tout me va. Tout le monde m’a accueilli les bras ouverts.On vient de finir une très bonne saison et nous avons rempli nos objectifs. La passion pour le football ici à Marseille est une des choses qui me motive le plus. La synergie entre les joueurs et les fans, c’est le secret de nos bons résultats. »

Alvaro Gonzalez – Source : OM