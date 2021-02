OM : Álvaro González sait où il veut terminer sa carrière !

Malgré les relations tendues entre les supporters de l’OM et leur équipe, Álvaro González reste l’un des hommes les plus plus appréciés par les fans marseillais. Sorti blessé face à Paris après un contact avec Neymar, l’Espagnol a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux…

Au club depuis 2019, Álvaro González s’est très bien intégré à la ville de Marseille qui le lui rend très bien. Titulaire indiscutable depuis son arrivée, l’ancien de l’Espanyol Barcelone a accordé un entretien au média espagnol AS. Le défenseur a évoqué la suite de sa carrière et son envie de finir à l’OM…

Je me suis beaucoup identifié à l’OM – Álvaro González

« La vérité est que je me sens très à l’aise ici à Marseille, je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, en général, m’aiment beaucoup, donc ça ne me dérangerait pas de rester ici pendant des années. S’il y avait un endroit que je devrais choisir après l’OM, ce serait Santander. À cause de ce qu’elle a été pour moi. Parce que je suis ici grâce à mon travail, mais mon travail, je l’ai fait à Santander, dans un club qui m’a tout donné quand j’étais enfant et qui m’a fait débuter en première division. »Álvaro González – Source : AS (08/02/2021)