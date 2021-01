OM : « Alvaro, le seul qui mérite vraiment d’avoir le brassard ! »

L’OM a perdu sur sa pelouse face à Nîmes ce samedi pour la 20e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Alvaro Gonzalez lors de cette rencontre…

L’Olympique de Marseille continue avec une mauvaise prestation après les défaites face à Dijon et Paris. L’un des seuls joueurs qui a montré un peu de caractère et d’envie : Alvaro Gonzalez… Le défenseur central a d’ailleurs poussé une gueulante à la fin de la rencontre. Alors que Thauvin avait le brassard en l’absence de Mandanda, plusieurs supporters réclament qu’Alvaro le second capitaine !

La note d’Alvaro : 5/10

Son appréciation